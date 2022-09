Szukają sposobu na przewidywanie trzęsień ziemi. Wwiercili się na kilka kilometrów w dno oceanu i pobili rekord

Największe trzęsienia ziemi w historii powodowane są przez ruch płyt tektonicznych, które w tzw. strefach subdukcji to wsuwają się pod siebie, to z kolei są wypychane przez inne do góry. To właśnie miejsca znajdujące się w pobliżu styku płyt tektonicznych takie jak Japonia, najbardziej narażone są na skutki potężnego trzęsienia ziemi.