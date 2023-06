Będzie jaśniejsza niż Księżyc i będzie ją widać nawet w dzień. Betelgeza szykuje się do wybuchu

W latach 2019-2020 Betelgeza przeżyła tzw. "wielkie przygasanie", kiedy to jej jasność spadła do rekordowo niskiego poziomu. Jednak jasność gwiazdy tak naprawdę się nie zmieniła. Okazało się, że przygaśnięcie spowodowane było przez chmurę pyłu i gazu, którą gwiazda wyrzuciła z powierzchni. Betelgeza wypluła zasłonę o masie kilku razy większej niż nasz Księżyc.



Teraz Betelgeza znów świeci jasno, a nawet jaśniej niż zwykle. Według niektórych obserwacji jej jasność wzrosła o prawie 50 procent. Co więcej, jej cykl pulsacji skrócił się do około 200 dni – dwa razy szybciej niż normalnie. Co się dzieje z tą niezwykłą gwiazdą?