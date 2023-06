Na koniec jeszcze jeden mit dotyczący nieskończenie różnorodnego świata przyrody. Kameleony wcale nie zmieniają koloru, by dopasować się do otoczenia i stać się niewidocznymi. Prawdą jest to, że te sympatyczne zwierzęta potrafią zmieniać kolor. Robią to poprzez rozciąganie i rozluźnianie komórek skóry zawierających kryształy, co wpływa na sposób, w jaki odbija światło. Jednak kameleony nie mogą zmienić koloru w taki sposób, by dopasować się do barwy otoczenia. Co więcej - te gady zmieniają kolor nie w celu kamuflażu lecz po to, by komunikować się z otoczeniem. Ciemne kolory oznaczają agresywne nastawienie zwierzęcia.