W kilku rejonach świata kraje kłócą się o dostęp do wody. Jeśli nadejdzie era wojen o wodę, to tutaj się ona zacznie

To część większego projektu Turcji, w ramach którego przewidziane są 22 zapory wraz z elektrownią wodną wzdłuż dwóch rzek będących prawdziwym kręgosłupem Iraku: Tygrysu i Eufratu. Jak szacuje mieszczące się we Francji Międzynarodowe Biuro ds. Wody, wpłynie to istotnie na sytuację hydrologiczną nie tylko w Iraku, ale także w Syrii i Iranie.



Na skutek działań Turcji poziom wody za zaporą Ilisu wzrósł, co doprowadziło do zmniejszenia ilości wody, jaka trafia do Iraku o połowę. U ujścia rzeki do Zatoki Perskiej w Basrze niemal natychmiast wybuchł kryzys. Do szpitali zaczęły zgłaszać się setki osób cierpiących na wysypki, bóle brzucha, wymioty, biegunkę, a nawet cholerę. Skutkiem nagłego wzrostu zachorowań nie był sam niedobór wody, lecz napływ słonej wody z Zatoki Perskiej, która zaczęła wpływać w głąb koryta rzeki. To doprowadziło do tego, że słona woda dostała się do miejsc czerpania wody pitnej i kryzysu zdrowotnego.