Będą pozyskiwać wodę z powietrza. Naukowcy właśnie skopiowali metodę pustynnych owadów

Ruch wody na powierzchniach stałych jest jednym z najbardziej fundamentalnych zjawisk występujących w przyrodzie. Poprzez trwające tysiąclecia procesy ewolucyjne, powierzchnie naturalnych organizmów zostały zoptymalizowane pod kątem efektywnego transportu wody dla różnych funkcji podtrzymujących życie. Zaobserwowano, że rośliny robią to poprzez przemieszczanie wody wbrew grawitacji. Nasz zespół odkrył nowy sposób przemieszczania się wody po dynamicznej powierzchni stałej, co stanowi zupełnie nową zasadę gromadzenia wody. Może to stanowić inspirację dla powstających technologii, które potencjalnie mogą zmaksymalizować wydajność systemów eksperymentalnych wykorzystywanych do zbierania wilgoci z powietrza.