Ciepła woda w domu za darmo. Jest haczyk. Pochodzi z chłodzenia serwerów

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie, woda z chłodzenia serwera jest w stanie pokryć do 80 procent zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego na ciepłą wodę.



Dla chętnych chcących upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i wykorzystać moc obliczeniową serwerów do własnych celów, przedsiębiorstwo ma złą wiadomość. Urządzenia posiadają odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające podłączenie się do nich, a ich rolą - poza ogrzewaniem wody - jest dostarczanie mocy obliczeniowej klientom biznesowym Heata.