Ludzie na Księżycu będą oddychać skałami. NASA właśnie to przetestowała

NASA ma ambitny plan wysłania ludzi na Księżyc i utworzenia tam stałej bazy. Aby to zrobić, potrzebne są zasoby takie jak tlen, który jest niezbędny do oddychania i napędzania rakiet. Ale jak zdobyć tlen na Księżycu, gdzie nie ma atmosfery ani roślin? Zawsze można go tam przetransportować rakietami, ale jest to niezwykle drogie, a tlenu na Księżycu będzie potrzeba mnóstwo.