Włosy i paznokcie rosną po śmierci, a 10 proc. mózgu odpowiada za trawienie gumy do żucia. Oto popularne bzdury

Pomimo bardzo popularnej opinii o tym, że witamina C jest remedium na przeziębienie, tak naprawdę, nie istnieją żadne naukowe dowody na to, że przyjęcie tej substancji zapobiega chorobie. Prawdą jest, że witamina C pełni ważną rolę we wzmocnieniu układu odpornościowego. Jednak, aby mogła ona powstrzymać przeziębienie, szacuje się, że trzeba by przyjmować dużą jej dawkę codziennie przez okres roku.