Droższy niż skarby jest popularny czerwony sos. Zmiany klimatu zgotowały ten los

Jednym z produktów, który został dotknięty tą sytuacją, stał się kultowy sos Sriracha, który od lat cieszył się ogromną popularnością zarówno w Stanach Zjednoczonych - jak i na całym świecie.



To, co jeszcze niedawno zdawało się być powszechnie dostępnym dodatkiem do potraw, stało się teraz drogie niczym złoto. Albo tusz do drukarek. Dobra, tutaj trochę przesadziłem. Ale cenowo całość poszła do góry zauważalnie. Tak bardzo, że przebitka może wynieść kilkanaście razy.