Eksperci od dawna przewidywali, że na skutek zmian klimatycznych może dojść do problemów z dostawami żywności. Nikt się jednak nie spodziewał, że dojdzie do tego tak szybko i odczujemy to tak boleśnie. Lepiej idźcie na zakupy – ubóstwiany sos Sriracha niebawem zniknie z półek. Nie wiadomo, na jak długo.