W weekend u Elona i na Twitterze wydarzyło się tak wiele, że zebraliśmy wszystkie newsy w jeden tekst

Chociaż liczba 153 mln obserwujących Elona Muska na jego własnej platformie wydaje się imponująca, bo te stanowią znaczną część wszystkich użytkowników Twittera. Ale jak wynika z analizy Mashable, sporo z tych kont może być fałszywych lub nieaktywnych.



Krótko mówiąc, ponad 42 proc. z 153 mln obserwujących Muska nie jest obserwowane przez nikogo, 40 proc. nigdy nie opublikowało żadnego tweeta, a 40 proc. obserwuje mniej niż 10 użytkowników, w tym Elona. To sugeruje, że część z nich to boty, fejkowe lub nieaktywne konta.



Skoro prawie 1/2 obserwujących miliardera to prawdopodobnie boty, reklamodawcy mogą zastanawiać się, jak to wpływa na skuteczność kampanii reklamowych, bazujących na zasięgu. Jeśli się okaże, że znaczna część tego zasięgu jest sztucznie generowana, to reklamodawcy mogą być zrozumiale zaniepokojeni twórcą i platformą, która na to pozwala.