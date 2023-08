Elon Musk ma sposób na swoich sobowtórów. W tle firma z Izraela

Pocieszeniem w sytuacji jest fakt, że identyfikacja dowodem tożsamości będzie opcjonalna i ukryta płatnym abonamentem. Opcja będzie dostępna jedynie dla subskrybentów X Premium (dawniej Twitter Blue), tak aby zapobiec sytuacjom, w których niebieski znaczek był wykorzystywany do wytworzenia wrażenia autentyczności przeglądanego profilu. Jeżeli funkcja wejdzie w życie, to do wprowadzenia w maliny internautów potrzeba będzie więcej niż tylko płacić 50 zł miesięcznie.