Ludzie chcą starego Twittera. Żądają 100000 zł za iPhone’a z zainstalowanym Twitterem

Na amerykańskim eBayu wystawiono iPhone'a 11 Pro Max, który co prawda nie różnił się od innych „jedenastek”, ale miał zainstalowanego starą wersję Twittera z dawnym logo ptaszka. Tyle że sprzęt został wystawiony za 25 000 dol. (ok. 100 000 zł), co wydaje się horrendalnie wysoką kwotą, którą ktoś żąda za niezaktualizowanego Twittera.