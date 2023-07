Elon Musk stawia krzyżyk na Twitterze. Zmienia logo ptaszka w „X”

Twitter to jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych platform społecznościowych na świecie. Założona w 2006 roku przez Jacka Dorseya, Evana Williamsa, Biz Stone’a i Noaha Glassa, Twitter pozwala użytkownikom publikować krótkie wiadomości tekstowe, zwane tweetami, które mogą zawierać zdjęcia, filmy, linki i inne elementy. Twitter ma ponad 300 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i jest często używany przez polityków, celebrytów, dziennikarzy i zwykłych ludzi do komunikowania się ze światem.



Twitter jest również znany ze swojego logo, przedstawiającego niebieskiego ptaka w locie. Logo to było uważane przez firmę za "najbardziej rozpoznawalny zasób". Ptak symbolizuje wolność słowa, szybkość przekazu i globalny zasięg platformy.