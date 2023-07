Musk mówi, że skoro firmy kradły dane z Twittera, żeby karmić SI, sam będzie robił to samo

Podczas swojego wystąpienia Musk oświadczył, że każda organizacja na świecie zajmująca się sztuczną inteligencją wykorzystała dane Twittera do szkolenia swoich modeli, często nielegalnie. Musk przy tym nie był uprzejmy przedstawić jakichkolwiek na to dowodów. Oświadczył jednak, że to wystarczający powód, by xAI zaczęła robić to samo (sic!). Zaznaczył tylko łaskawie przy tym, że wykorzystane będą do tego publiczne tweety i nic prywatnego. Wykorzystane mają być zarówno same dane tekstowe (tweety), jak i załączniki (zdjęcia dodawane do tweetów).