Wymyślili, jak przechytrzyć Twittera. Kilka słów w opisie i dostajesz znaczek

Elon Musk bawi się niebieskimi ptaszkami i weryfikacją, która poświadcza, że "my to my". Większość starych kont, które uzyskały ją lata temu, teraz ją straciła - bo kto chce płacić co miesiąc kilkadziesiąt złotych tylko po to, aby nikt się pod nas nie podszywał? Pomimo wszystko, internauci znaleźli sposób na odzyskanie weryfikacji. I jest to dziwny sposób.