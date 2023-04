Ale wtopa Google'a. Aplikacja do zabezpieczeń okazała się niebezpieczna

Zaledwie dwa dni temu informowaliśmy o dużej zmianie w Google Authenticator, a konkretnie o synchronizowaniu kodów uwierzytelnienia dwuskładnikowego w chmurze. Funkcja była długo wyczekiwana przez użytkowników, gdyż dotychczas aplikacja Google była niemałym kłopotem dla osób, które straciły dostęp do telefonu lub przywróciły go do ustawień fabrycznych przed przeniesieniem danych.