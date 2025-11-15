REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Zrobią paliwo z wody i słońca. Koniec z tankowaniem rakiet na Ziemi

Zamiast tankować rakiety na Ziemi, astronauci będą produkować paliwo z wody i słońca. ESA testuje technologię przyszłości.

Marcin Kusz
Paliwo z niczego? ESA pokazuje, że to możliwe
REKLAMA

Aby człowiek mógł przetrwać poza Ziemią, musi przede wszystkim nauczyć się wykorzystywać lokalne zasoby. Woda, obecna w postaci lodu na Księżycu i Marsie, może stać się źródłem zarówno tlenu do oddychania, jak i wodoru – podstawowego składnika paliwa rakietowego. Istotne jest jednak to, jak tę wodę rozdzielić na te dwa pierwiastki.

Na Ziemi służy do tego elektroliza, czyli rozbijanie cząsteczek wody prądem elektrycznym. W kosmosie to jednak proces niezwykle kapryśny i o wiele bardziej złożony: tworzące się w jego trakcie pęcherzyki gazu przylegają do powierzchni elektrod, odcinając jednocześnie przepływ energii i zatrzymując reakcję. Zespół z Bremy opracował na to sposób. Jest to katalizator o nanostrukturalnej powierzchni, która pozwala pęcherzykom gazu odrywać się natychmiast po powstaniu. Dzięki temu proces może trwać nieprzerwanie, a woda rozkłada się na tlen i wodór bez strat energii.

REKLAMA

Mikrograwitacja sprzyja nauce

Te nowatorskie katalizatory powstają w mikrograwitacji, czyli w dokładnie takich warunkach, jakie panują na orbicie. W laboratoriach ESA w Bremie naukowcy wykorzystują tzw. wieżę spadkową, w której próbki przez kilka sekund znajdują się w stanie nieważkości. To właśnie tam, przy pomocy światła i specjalnych związków chemicznych, rosną nanocząstki katalizatorów w procesie fotoelektrodepozycji.

Prof. Katharina Brinkert z Uniwersytetu w Bremie tłumaczy, że w mikrograwitacji materiały tworzą się zupełnie inaczej. Bez wpływu grawitacji, która znamy z naszej planety, cząsteczki łączą się wyłącznie dzięki wiązaniom chemicznym, a nie przez osiadanie. Dzięki temu uzyskujemy strukturę bardziej uporządkowaną i aktywniejszą katalitycznie niż na Ziemi. Tak powstałe nanokatalizatory charakteryzują się znacznie większą powierzchnią reakcji i lepszą stabilnością. To wszystko sprawia, że mogą działać szybciej, dłużej i przy mniejszym zużyciu energii. A tej przecież nie ma za wiele podczas misji kosmicznych.

Paliwo prosto ze światła

Nowy system łączy fotowoltaikę z elektrolizą w jedno urządzenie. Panele przypominające ogniwa słoneczne nie tylko gromadzą energię, ale też natychmiast wykorzystują ją do rozkładu wody na tlen i wodór. To tzw. fotoelektrochemiczny rozdział wody, czyli proces, w którym światło staje się dosłownym paliwem życia. Powstały w ten sposób tlen może zasilać systemy podtrzymywania życia, a wodór napędzać rakiety lub ogniwa paliwowe. Co jednak najważniejsze, wszystko odbywa się na miejscu i bez konieczności dostarczania paliwa z Ziemi. Znacząco obniża to koszty przyszłych misji.

Przeczytaj także:

Takie rozwiązanie będzie szczególnie istotne zwłaszcza dla przyszłych baz na Księżycu czy Marsie, gdzie każda tona transportowana z Ziemi kosztuje miliony dolarów. Wystarczy więc dostęp do lokalnej wody i światła, by stworzyć samowystarczalny ekosystem energetyczny.

Od kosmosu do Ziemi. Czy jakoś tak…

Choć badania powstały głównie z myślą o misjach kosmicznych, ich zastosowania na Ziemi mogą być równie przełomowe. Ulepszone katalizatory mogłyby znacznie zwiększyć wydajność produkcji zielonego wodoru, który dziś jest jednym z filarów transformacji energetycznej. Dr Camilla Tossi z zespołu badawczego podkreśla, że opracowana technologia ma naprawdę ogromny potencjał.

– To, co opracowaliśmy w warunkach mikrograwitacji, można wdrożyć również na Ziemi. Wodór produkowany w ten sposób byłby tańszy, czystszy i łatwiejszy do magazynowania – mówi Tossi.

REKLAMA

Projekt finansowany przez ESA Discovery to nie tylko eksperyment naukowy, ale też preludium do większej zmiany w sposobie myślenia o eksploracji kosmosu. Zamiast transportować zapasy, przyszłe misje będą produkować paliwo, wodę i tlen na miejscu, wykorzystując lokalne zasoby i energię słoneczną. To bezapelacyjnie pierwszy krok w kierunku autonomicznych kolonii, czyli miejsc, które same zapewniają sobie przetrwanie, niezależnie od dostaw z Ziemi.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
15.11.2025 07:20
Tagi: Kolonizacja MarsaKsiężycnaukowcywoda na marsiewodór
Najnowsze
7:10
Zeszli pod Arktykę. Szukają dowodów na istnienie obcych
Aktualizacja: 2025-11-15T07:10:00+01:00
7:00
iPhone Air 2 z dwoma aparatami? Wolałbym drugie pół telefonu
Aktualizacja: 2025-11-15T07:00:00+01:00
21:35
A w nosie mam już te WhatsAppy. Wystarczą mi SMS-y i iMessage
Aktualizacja: 2025-11-14T21:35:01+01:00
21:01
Tak śmiecimy, że stawiają bariery na rzekach. Przykro patrzeć
Aktualizacja: 2025-11-14T21:01:16+01:00
20:34
Play miażdży rynek nową ofertą. Sprawdziliśmy, czy ktoś go przebija
Aktualizacja: 2025-11-14T20:34:54+01:00
20:06
Nasza zbrojeniówka idzie po zagraniczne fabryki. "To ustawi nas na lata"
Aktualizacja: 2025-11-14T20:06:15+01:00
19:30
Deweloperzy ratują miasta. A ja pytam: po co nam politycy?
Aktualizacja: 2025-11-14T19:30:45+01:00
18:53
Nikt nie chce iPhone'a 16e. I szczerze, trudno się dziwić
Aktualizacja: 2025-11-14T18:53:20+01:00
18:38
Były dobre, teraz są dobre i tanie. Dreame odpaliło wyprzedaż na roboty sprzątające
Aktualizacja: 2025-11-14T18:38:24+01:00
17:42
Największy bank w Polsce zapowiada kłopoty z apką. Wyjmuj gotówkę
Aktualizacja: 2025-11-14T17:42:38+01:00
16:44
mObywatel z kluczową usługą dla kierowców. Ale to będzie dobre
Aktualizacja: 2025-11-14T16:44:06+01:00
16:13
Satelity szpiegowskie dla Polski na stole. I tak, to światowa czołówka
Aktualizacja: 2025-11-14T16:13:26+01:00
15:42
Dostaliśmy niezwykle ważną dostawę czołgów. A to dopiero rozgrzewka
Aktualizacja: 2025-11-14T15:42:27+01:00
13:48
PKP Intercity ma problem z butelkami. System kaucyjny daje się we znaki
Aktualizacja: 2025-11-14T13:48:14+01:00
13:37
Amerykanie będą pilnować Księżyca. Nowa zimna wojna w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-14T13:37:11+01:00
12:55
Komputer sam ci się zaktualizuje do Windowsa 11. Nie masz wyboru
Aktualizacja: 2025-11-14T12:55:29+01:00
12:29
Starlink ulepszony w Polsce. Nigdy wcześniej nie był tak opłacalny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:29:47+01:00
12:06
Metro w 10 polskich miastach. Minister odleciał, ale pomysł jest piękny
Aktualizacja: 2025-11-14T12:06:28+01:00
11:33
Ceny RAM-u oszalały, a będzie gorzej. Reakcja producentów to żart
Aktualizacja: 2025-11-14T11:33:14+01:00
11:01
Zapnijcie pasy. Układ Słoneczny porusza się szybciej, niż myśleliśmy
Aktualizacja: 2025-11-14T11:01:12+01:00
9:57
Zabawki z AI to hit, ale nie dawaj ich dziecku. "Uczą zabaw z nożem"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:57:16+01:00
9:45
Walczą o drugą elektrownię jądrową w Polsce. "Wybór między mamą a tatą"
Aktualizacja: 2025-11-14T09:45:09+01:00
7:59
ChatGPT jak Messenger. Od teraz bzdur nie będziesz generować samotnie
Aktualizacja: 2025-11-14T07:59:21+01:00
7:42
Tesla idzie w Apple’a. Pikująca sprzedaż złamała Elona Muska
Aktualizacja: 2025-11-14T07:42:15+01:00
7:29
Red Dead Redemption na telefony. Netflix tym rozbił bank
Aktualizacja: 2025-11-14T07:29:35+01:00
6:31
Odkryto największy współczesny krater na Ziemi. Rozmiar powala
Aktualizacja: 2025-11-14T06:31:33+01:00
6:30
Stworzyli silnik, który działa bez paliwa. "Wystarczy zimno kosmosu"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:45+01:00
6:30
Na Marsie odkryto jaskinie, które stworzyła woda. To przełom
Aktualizacja: 2025-11-14T06:30:06+01:00
6:21
Będziemy pić nie z plastiku, a z grzyba. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-14T06:21:00+01:00
6:11
Odkryli robaki z dwoma głowami. "Przyroda właśnie złamała własne zasady"
Aktualizacja: 2025-11-14T06:11:00+01:00
21:53
Czarna dziura, której nie powinno być. Odkryto, jak to możliwe
Aktualizacja: 2025-11-13T21:53:24+01:00
21:29
Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same
Aktualizacja: 2025-11-13T21:29:22+01:00
21:01
Asus ostrzega: laptopy mocno podrożeją. Winny jest jeden
Aktualizacja: 2025-11-13T21:01:36+01:00
20:36
Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"
Aktualizacja: 2025-11-13T20:36:58+01:00
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA