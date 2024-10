Polska szuka miejsca na paliwo przyszłości. Pod stopami mamy ogromne pokłady

Brzmi skomplikowanie, prawda? Spróbujmy to uprościć. Wyobraźmy sobie, że sól to ciasto. Różne rodzaje soli to różne składniki ciasta. Jeśli dodamy za dużo jednego składnika, ciasto może się nie udać. Podobnie jest z solą w głębi ziemi. Jeśli jej skład będzie zbyt zróżnicowany, może to wpłynąć na stabilność magazynu wodoru.