Zrobili tatuaż ze złota na żywych komórkach. Dlaczego to ważne?

Tę samą technikę wykorzystywano już wcześniej np. do przymocowania złotych nanodrucików do mózgów szczurów we wcześniejszych badaniach. Jednak teraz, użycie fibroblastów, według naukowców, stanowi o wiele bardziej ekscytujące osiągnięcie. Inżynierowie już od pewnego czasu szukają sposobu na integrację elementów elektronicznych z biologicznymi tkankami u żywych organizmów. Póki co, zamiast spektakularnych osiągnięć na horyzoncie są wyzwania, za którymi kryją się kolejne przeszkody.