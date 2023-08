Oddali sparaliżowanej kobiecie głos. Wykorzystali mikroczip w mózgu i technologię z The Last of Us

Choć systemy pozwalające osobom sparaliżowanym na komunikację istnieją już od lat, to są one stosunkowo powolne i mało efektywne. Nadzieję na komunikację w nawet najcięższych przypadkach medycznych dają amerykańscy naukowcy, którzy za pomocą czipu wszczepionego w mózg, sztucznej inteligencji i małej pomocy osób biorących udział w tworzeniu The Last of Us, przywrócili kobiecie zarówno głos, jak i mimikę twarzy.