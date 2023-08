Czy myszy naprawdę lubią ser? Czy byki nie cierpią czerwonego? Obalamy kolejną porcję naukowych mitów

W USA - jak informuje tamtejszy odpowiednik polskiego Sanepidu CDC - każdego roku lekarze wypisują dziesiątki milionów recept na antybiotyki w przypadku chorób wirusowych. Wynika to często z niepewności co do przyczyny choroby i nacisków ze strony pacjentów. Niektórzy lekarze nie chcą zmuszać pacjentów do czekania przez wiele dni na wyniki badań laboratoryjnych w celu ustalenia przyczyny ich schorzenia. Ważne jest jednak to, by każdy rozumiał, że antybiotyki nie zabijają wirusów i ich przyjmowanie bez potrzeby może wyrządzić naszemu organizmowi i zdrowiu więcej szkód niż pożytku.