Koniec tradycyjnej stomatologii? Wyhodują nam nowe zęby z komórek macierzystych

Program komputerowy przewiduje, jak dostać się tam, gdzie jest potrzebny plan do budowy ameloblastów. Zęby są idealnym modelem do pracy nad rozwojem innych terapii komórkami macierzystymi. Wiele narządów, które chcielibyśmy zastępować - np. ludzką trzustka, nerki, czy mózg - są duże i niezwykle złożone. Ich bezpieczna regeneracja z komórek macierzystych zajmie dużo czasu. Zęby są znacznie mniejsze i mniej złożone. I choć minie zapewne trochę czasu, zanim będziemy mogli je zregenerować, to teraz przynajmniej widzimy kroki, które musimy podjąć, aby to osiągnąć.