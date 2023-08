Opracowali niezwykle wytrzymały materiał. Ma szansę zmienić wszystko

Oleg Gang i Aaron Mickelson, naukowcy z nowojorskiego uniwersytetu Columbia, biorący udział w projekcie, postanowili skorzystać ze struktury DNA. Ich zespół stworzył strukturę samoorganizującego się DNA. Tym samym fragmenty DNA o określonej długości i składzie chemicznym zostały wykorzystane do budowy szkieletu nowego materiału. Następnie, to rusztowanie zostało pokryte materiałem przypominającym szkło, którego warstwa miała grubość kilkuset atomów. Większość przestrzeni pozostała jednak pusta, bo owo „szkło” pokryło jedynie same nici DNA. To właśnie sprawiło, że materiał jest bardzo lekki.