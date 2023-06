Titan to ponad sześciometrowy pojazd podwodny zaprojektowany do eksploracji głębin oceanicznych. Pojawiają się liczne informacje, że statek nie był przystosowany do nurkowania na dużych głębokościach, miał między innymi słabej jakości instrumenty pokładowe (pad do sterowania za 149 zł). W 2021 roku OceanGate zaczęła zabierać klientów na wycieczki do wraku Titanica. Cena takiej wyprawy pojazdem Titan wynosiła 250 tys. dolarów na osobę.