Anyon nieabelowy - co to jest i dlaczego może zrewolucjonizować rynek komputerów?

Jednym z większych wyzwań stojących przed tą branżą jest to, jak sprawić, by komputer zapamiętywał dane i do tego, by robił to poprawnie. Kubity, czyli bity kwantowe nie nadają się najlepiej do zapisywania informacji. Tak naprawdę, w komputerze kwantowym nie dochodzi do zapisywania danych bezpośrednio w tych jednostkach. Są one w nim przechowywane jako informacje dotyczące relacji pomiędzy kubitami. Dokonane właśnie odkrycie daje dużą nadzieję na to, że proces zapisywania danych w komputerach kwantowych stanie się łatwiejszy niż kiedykolwiek.