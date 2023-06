Coraz bliżej komputerów z ludzkich mózgów. Stoimy o progu gigantycznej rewolucji

Składa się on z około 100 miliardów neuronów, które są ze sobą powiązane liczbą połączeń wynoszącą kwadrylion, czyli 10 do 15 potęgi. To pozwala nam zdobywać na zdobywanie wiedzy bez konieczności ponownego uczenia się wszystkiego i skuteczniej radzić sobie z niekompletnymi lub nawet sprzecznymi informacjami, które do nas docierają.