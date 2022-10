Sztucznie wyhodowane ludzkie neurony nauczyły się gry w Ponga. W 5 minut

Uczeni rozpoczęli od wyhodowania w warunkach laboratoryjnych komórek mózgowych. Dzięki materiałowi pobranemu z komórek macierzystych oraz embrionów myszy udało im się wyhodować w sumie osiemset tysięcy neuronów. W dalszej kolejności podłączyli oni ową sieć neuronową do komputera. Naukowcy podłączyli neurony do komputera w taki sposób, że otrzymywały one informację zwrotną o tym czy ich ruchy doprowadziły do odbicia piłeczki, czy nie.