Co więcej, sferoidy te spontanicznie połączyły się w sieć. Kiedy Rabadan pokazała doktorowi Tomerowi dane ze wstępnych testów sieci, naukowiec był w stanie dostrzec pomiędzy częściami sygnały podobne do tych, które wysyłane są przez mózg. Uświadomiło mu to, że sieci te mogą stać się nowymi i wartościowymi narzędziami badawczymi dla dziedziny, jaką jest neuronauka. Naukowcy nazwali te wyhodowane w laboratorium rekonstrukcje zespołów komórek podobnych do mózgu Modułowymi Sieciami Neuronowymi lub - dla uproszczenia - MoNNetami (ang. Modular Neural Networks/MoNNets).