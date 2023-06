Naukowcy właśnie cofnęli proces starzenia. Oto jak tego dokonali

U skrajnie starych zwierząt mogą istnieć mechanizmy, które zapobiegają dalszemu pogarszaniu się stanu mięśni szkieletowych, co może ostatecznie przyczynić się do wydłużenia ich życia. Co ważne, późny etap życia, podczas którego zaobserwowaliśmy poprawę zdrowia mięśni, doskonale zbiega się z etapem, w którym wskaźniki śmiertelności spadają. Postulujemy zatem, że poprawa zdrowia mięśni może być krytycznym czynnikiem przyczyniającym się do wydłużenia życia u osób w bardzo podeszłym wieku.