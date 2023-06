Hibernacja stanie się codziennością? Po myszach najwyższy czas na astronautów

Gdyby udało się osiągnąć sukces na tym polu, mogłoby to umożliwić odbywanie długotrwałych misji kosmicznych, których członkowie zapadaliby w ochronny sen na długie tygodnie lub miesiące w drodze do odległych destynacji w Układzie Słonecznym.



Niedawno, przełomu dokonali również naukowcy, którzy wprowadzili w stan letargu myszy i szczury. Użyli do tego nowatorskiej metody, gdzie potraktowali mózgi gryzoni ultradźwiękami. Udało im się wyodrębnić substancje odpowiedzialne za stan letargu.