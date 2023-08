Skafander kosmiczny to jednoosobowy statek kosmiczny. Oto jak jest zbudowany

Z tyłu skafandra kosmicznego znajduje się plecak o nazwie Primary Life Support Subsystem co oznacza Podstawowy Podsystem Podtrzymywania Życia. Jego podstawowa funkcja jest podwójna: po pierwsze ma on za zadanie dostarczać tlen do oddychania, a po drugie usuwać wydychany dwutlenek węgla. Gaz ten razem z parą wodną usuwany jest ze skafandra przez otwory wentylacyjne w pobliżu stóp i łokci astronauty. Oprócz tego w plecaku znajduje się srebrno-cynkowa bateria wielokrotnego ładowania o napięciu 17 V bateria dostarczająca skafandrowi prąd. Do zasilania kombinezonu używana jest. Po co w skafandrze prąd? Na przykład po to, by zasilić wentylator rozprowadzający tlen oraz systemy podtrzymywania życia.