Rozwiązali problemy dotychczasowych baterii. Oto przełomowy akumulator

Jedną z nich jest zastosowanie odpowiednich materiałów ceramicznych, które da się wykorzystać w ogniwach paliwowych. Mogą one absorbować i uwalniać podwójnie ujemnie naładowane jony tlenu. To oznacza, że po przyłożeniu napięcia elektrycznego, jony tlenu migrują z jednego materiału ceramicznego do drugiego, generując w ten sposób prąd elektryczny. Dodatkowo mogą migrować z powrotem, co pozwala na regenerację baterii.