Polski astronauta poleci w kosmos. Historyczny moment

Polski lot na ISS to historyczne wydarzenie dla naszego kraju. To dowód na to, że Polska ma ambitne cele i możliwości w dziedzinie kosmicznej. To także szansa na rozwój nauki i technologii, które mogą przynieść korzyści dla całej ludzkości. To wreszcie inspiracja dla młodych ludzi, którzy marzą o karierze w kosmosie. Polska w kosmosie! Trzymamy kciuki za naszego astronautę!