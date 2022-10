Międzynarodowa Stacja Kosmiczna uniknęła zderzenia. Rosyjskie śmieci kosmiczne wciąż niebezpieczne

Od tego czasu część odłamków weszła już w atmosferę ziemską i uległa spaleniu. Setki jednak wciąż znajdują się na orbicie okołoziemskiej i będą zagrażały satelitom, stacji kosmicznej i astronautom znajdującym się na orbicie przez kolejne lata, albo i dekady. Zważając na fakt, że są to już jedynie mniejsze i większe odłamki metalu, to nie ma żadnej możliwości sterowania trajektorią ich lotu i to wszystkie działające satelity czy stacje kosmiczne muszą - wykorzystując swoje silniki - usuwać się im z drogi w celu uniknięcia zderzenia z prędkościami orbitalnymi.