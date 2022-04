Przypomnijmy, 15 listopada 2021 r. Rosja wystrzeliła z Ziemi rakietę, która po kilku minutach lotu zamieniła nieaktywnego już rosyjskiego satelitę Kosmos 1408 w chmurę odłamków. W momencie zniszczenia satelita znajdował się na wysokości około 485 km nad powierzchnią Ziemi. Szybko powiększająca się chmura odłamków momentalnie zaczęła zagrażać innym satelitom na tej wysokości, ale także znajdujących się nieco wyżej i nieco niżej. W bezpośrednim polu rażenia znalazła się też Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Przebywający na jej pokładzie astronauci i kosmonauci dostali z Ziemi polecenie natychmiastowego założenia skafandrów kosmicznych i przejścia do statków załogowych Sojuz oraz Crew Dragon. Istniało bezpośrednie ryzyko uderzenia stacji kosmicznej przez odłamki satelity, co mogłoby prowadzić do powstania zniszczeń zagrażających istnieniu stacji kosmicznej. W takim wypadku astronauci natychmiast odłączyliby się od stacji kosmicznej i wrócili na Ziemię. W ciągu kilku kolejnych dni astronauci wracali do statków załogowych jeszcze kilkukrotnie. Ostatecznie, zrządzeniem losu nie doszło do żadnego uszkodzenia stacji kosmicznej.