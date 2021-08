Międzynarodowa Stacja Kosmiczna spłonie w ziemskiej atmosferze. Trzeba tylko ustalić, kto i kiedy ją tam zepchnie

Temat zakończenia programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojawia się w mediach już od kilku dobrych lat. Jak dotąd jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do deorbitacji ISS i kto będzie musiał jako ostatni zgasić na niej światło.

Z jednej bowiem strony już dwa lata temu NASA zatwierdziła plan, według którego to dwa rosyjskie statki Progress zepchną stację z orbity w ziemską atmosferę. Pozostaje jednak pytanie, do kiedy będzie to możliwe. Według licznych oświadczeń przedstawicieli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos, Rosja planuje wycofać się z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej już w 2025 r. Czy zatem statki Progress miałyby pozostać przy stacji, czy też stacja miałaby zakończyć pracę przed 2025 rokiem?