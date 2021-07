NA ŻYWO: Po dwudziestu latach przygotowań w kosmos leci rosyjski moduł Nauka

Już w środę, 21 lipca 2021 r. o godzinie 16:58 polskiego czasu z Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartuje rakieta Proton-M, która wyniesie na orbitę rosyjski moduł Nauka, który za osiem dni przycumuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Po dzisiejszym starcie moduł Nauka spędzi osiem dni stopniowo przemieszczając się w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej , gdzie już 29 lipca o godzinie 15:25 przycumuje do modułu Zwiezda. Nauka zastąpi działający już od dwudziestu lat moduł Pirs, który już w piątek 25 lipca odcumuje od stacji i spłonie w ziemskiej atmosferze.

Moduł Nauka będzie służył do prac laboratoryjnych, ale także będzie spełniał funkcje mieszkalne.

Dzisiejszy start jest niezwykle ważny dla rosyjskiej agencji kosmicznej, bowiem stanowi zakończenie jednego z najdłuższych projektów rozwojowych. Pierwotnie Nauka miała zostać wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2007 r. Od tego czasu niemal co roku przesuwano datę startu o kolejne lata. W 2013 r. okazało się, że wyprodukowany moduł jest wadliwy i nie przeszedł niezbędnych testów. W efekcie musiał on wrócić do fabryki na kolejne 12-24 miesiące. W 2014 roku przesunięto datę startu modułu na 2017 r. bowiem pierwotnie zamontowanemu na jego pokładzie zespołowi napędowemu wygasła gwarancja i niezbędne było stworzenie nowego. Jeszcze w 2021 r. kilkukrotnie przesuwano datę startu najpierw na styczeń, potem na maj, potem na drugi kwartał roku i w końcu na 21 lipca 2021 r.