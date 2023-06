Polak poleci w kosmos. Musiał pokonać 22 tys. rywali

Jak dowiedziała się Interia - udało się. Sławosz Uznański poleci w przestrzeń kosmiczną, a treningi rozpocznie już we wrześniu. Jednocześnie Polska zwiększa swoje zaangażowanie w Europejskiej Agencji Kosmicznej - ma przekazać w ciągu najbliższych trzech lat 360 milionów euro. Ktoś może się oburzyć, że to bardzo droga wycieczka, ale jednocześnie polskie firmy będą otrzymywać intratne zlecenia w ramach europejskich programów kosmicznych, więc te pieniądze do nas wrócą w postaci zastrzyku dla gospodarki i transferu nowych technologii. Nie mówiąc o tym, że polski astronauta jest znakomitą reklamą dla kraju, a przecież reklama kosztuje.