To miała być fanaberia. Teraz bez czajnika z regulacją temperatury nie wyobrażam sobie kawy

W takich czajnikach jak ten od Brewisty zastanawiać może szyjka. Wąską, powyginana, jak u gęsi czy łabędzia. Podobne rozwiązanie znajdziemy w innych urządzeniach do zaparzania metodami alternatywnymi. Dzięki temu robiący kawę może regulować strumień wody – jego siłę i prędkość, z jaką woda jest wylewana. Ma to znaczenie, bo wlewając wodę ze zwykłego czajnika nie mamy praktycznie żadnego wpływu jak skapnie na ziarna, co może doprowadzić do tego, że nie zaparzy się równomiernie. Cały myk polega na tym, aby wszystkie zmielone części kawy miały kontakt z wodą, by oddać naparowi to, co najlepsze.