Recenzja Nespresso Vertuo Pop. Sprawdzam najtańszy ekspres Nespresso za 300 zł

Nie jestem smakoszem kawy. Traktuję ją jak paliwo do samochodu, niezbędne do utrzymania mnie cały dzień na obrotach. Do tego mam małe mieszkanie i nigdy wcześniej nie korzystałem z ekspresu kapsułkowego. Gdy więc Nespresso zapowiedziało swój najnowszy, najmniejszy i najtańszy ekspres do kawy, z czystej ciekawości postanowiłem sprawdzić, co potrafi.