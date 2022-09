Jeśli smakuje, to nie ma w tym niczego złego, ale... parafrazując pewnego piwnego blogera, życie jest zbyt krótkie, by pić niedobrze zaparzoną kawę - a także, by nie zdawać sobie z tego sprawy. Podpowiadam, co zrobić, w sposobie parzenia kawy, żeby to zmienić, ponieważ sam popełniałem przez lata podstawowy błąd.