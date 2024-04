Radar nie sprawdza się jedynie na ścieżkach rowerowych. To przez jego spory zasięg – producent deklaruje, że Varia sygnalizuje zbliżanie się pojazdu z odległości do 140 m. Bierze pod uwagę nie tylko to co jest za naszymi plecami w linii prostej, ale też rozgląda się. To rzecz jasna spory plus, jednak na ścieżce rowerowej jesteśmy przez to informowani nie tylko o innych rowerzystach czy osobach poruszających się na hulajnogach, ale też o autach jadących po drodze. Lawina komunikatów.