Oto moja nowa ulubiona ładowarka podróżna. Jeden zasilacz i ładuję wszystko

Czy takie deklaracje się zgadzają? Jeśli chodzi o pobór mocy - bo to akurat mogę zmierzyć - to zasadniczo tak. Przy podłączonym jednym z mniejszych urządzeń, gniazdko pomiarowe wskazuje około 4-5 W poboru, natomiast przy ładowanym telefonie - rozpędza się do okolic 15 W. Sumaryczny najwyższy pobór, jaki udało mi się zaobserwować, to 26 W, więc dołączany do zestawu zasilacz (USB-C do USB-C) raczej ma bezpieczny zapas. I przy okazji dobrze nadaje się do ładowania iPadów.