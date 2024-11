Tak płynny, że iPhoniarze pozazdroszczą. Android One UI 7 na wideo

Kolejnym przełomowym krokiem było wprowadzenie Material Design w Androidzie 5.0 Lollipop, a później jego ewolucja do Material You w Androidzie 12. Material You to nowa filozofia projektowania, która pozwala użytkownikom na głębszą personalizację interfejsu. System automatycznie dostosowuje paletę kolorów i styl aplikacji na podstawie tapety użytkownika, co tworzy spójne i estetyczne środowisko. Ta personalizacja nie tylko poprawia wygląd, ale też wpływa na intuicyjność i responsywność interfejsu.