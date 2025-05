AirPods Max i Pro 3 opóźnione. To kiedy je zobaczymy?

Mam swoją teorię: coś mi mówi, że w tym roku Apple pokaże tylko ulepszoną wersję "dwójek". Ale czy to oznacza, że prawdziwa rewolucja nadejdzie dopiero z modelem Pro 4? Z drugiej strony, wypuszczanie nowych słuchawek co roku nie do końca pasuje do stylu tej miliardowej firmy.