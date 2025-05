Huawei FreeBuds 6 z ANC debiutuje. Apple by kazał dopłacić

Czas pracy na akumulatorze wygląda nieźle - urządzenie ma działać do 6 godzin na jednym ładowaniu bez ANC. Z etui ładującym czas ten można wydłużyć do 32 godzin łącznie. Po 5 minutach ładowania słuchawki będą działać przez 2,5 godziny. Huawei FreeBuds 6 można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie - np. do smartfona z Androidem/iOS oraz do komputera.