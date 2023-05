Huawei FreeBuds 5 - recenzja. Czasem „inaczej” oznacza lepiej (a czasem nie)

Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze wrażenia są dość nietypowe. Tym bardziej, jeśli dodamy do tego wszystkiego fakt, że - w przeciwieństwie do dokanałówek - Huawei FreeBuds 5 nie mają domyślnie żadnego gumowego czy gumowanego wykończenia. Wkładamy więc do ucha gładkie tworzywo sztuczne, co nie jest raczej nieprzyjemne, ale raczej niestandardowe. Na szczęście Huawei dorzuca do zestawu zestaw gumowych nakładek, jeśli komuś bezpośredni kontakt z tworzywem nie odpowiada. Sam zresztą zdecydowałem się na taki zestaw podczas testów, tym bardziej, że dawało to wrażenie, że całość dzięki temu trzyma się ciut lepiej w uchu - aczkolwiek mogło być to tylko wrażenie.