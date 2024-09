A co z przeciwdziałaniem utracie słuchu? W tym ma pomóc nowa funkcja o nazwie Ochrona słuchu, której zadaniem jest minimalizacja ekspozycji użytkownika słuchawek AirPods Pro na hałas z otoczenia bez zmieniania sygnatury docierających do uszu dźwięków. Przyda się to nie tylko w gwarnej kawiarni albo na pokładzie samolotu, ale również podczas imprez na żywo, takich jak koncerty. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł to przetestować w praktyce.