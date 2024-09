Są polskie ceny Apple Watch Series 10. Zamówisz już dzisiaj

Apple Watch Series 10 wyróżnia się największym i najbardziej zaawansowanym ekranem OLED w historii tej linii, co zapewnia jeszcze lepszą czytelność i komfort użytkowania. Zegarek jest również najcieńszym modelem, jaki kiedykolwiek wyprodukowano, co czyni go eleganckim i wygodnym w noszeniu. Nowe funkcje zdrowotne i bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane monitorowanie tętna i wykrywanie upadków, sprawiają, że jest to potencjalnie idealny wybór dla osób dbających o swoje zdrowie i aktywność fizyczną.